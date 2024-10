Reggina, Redolfi: “Vinto da squadra, bella prova di forza”

Le parole di Redolfi al termine della gara vinta dagli amaranto sul campo della Casertana: “Grande prestazione, prova di forza della squadra. Stavamo bene in campo, avremmo trovato ugualmente in gol se non con l’occasione un pò fortunata di Sandomenico. Io fuori per un piccolo problema fisico, nulla di grave. Casertana aveva molto assenze, giocatori di categoria superiore, ma noi avremmo battagliato ugualmente. Fuori dal campo sarà una settimana difficile ma non spetta a noi, dobbiamo pensare solo al campo. Ho accettato subito la proposta della Reggina, è una grande piazza. Mio bilancio sinora non dei migliori, ho giocato poco ma rispetto le scelte di Cevoli. La squadra è ben costruita con diversi giovani di qualità, se seguono i ‘vecchi’ possiamo fare bene. Adesso pensiamo alla gara con la Vibonese senza farci distrarre dalle questioni societarie”.