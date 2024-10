Reggina: completata la scritta Reggio Calabria in Tribuna Est (Foto)

Si attendono notizie riguardo l'apertura del settore, per l'esordio casalingo di domenica

Si continua a lavorare in maniera spedita nel settore di tribuna Est con il posizionamento dei seggiolini. Si è lavorato soprattutto sulla parte centrale dove risalta la scritta in bianco “Reggio Calabria”, adesso si procederà con l’installazione della parte superiore ed inferiore. Si attendono notizie riguardo l’apertura della gradinata per la sfida di domenica pomeriggio che vedrà la Reggina esordire al Granillo.