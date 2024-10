Reggina-Reggiomediterranea: otto reti degli amaranto. Denis e Bezzon in grande spolvero

Non ha partecipato alla partita Jeremy Menez. Montalto è uscito per infortunio

A dieci giorni dal primo impegno ufficiale, quello che la Reggina giocherà in Coppa Italia contro la Salernitana, allenamento congiunto al centro sportivo S. Agata contro la Reggiomediterranea, compagine militante nel campionato di Eccellenza. Mister Aglietti piazza sempre il suo 4-4-2 con Denis e Montalto di punta, subito dentro Hetemaj al fianco di Crisetig, coppia di centrali in difesa Cionek e Regini. Si mette subito in evidenza Rivas che raccoglie un cross di Montalto dalla sinistra e supera l’ex amaranto Marino. La prima parte di gara si conclude con la doppietta di Denis, una rete direttamente su punizione e la seconda con una bella incornata su cross di Lakicevic. A pochi minuti dalla chiusura esce dal terreno di gioco Montalto per infortunio, al suo posto Situm. Spunti di grande qualità per l’esterno Laribi. Da segnalare l’assenza dal match di Menez.

Leggi anche

Reggina-Reggiomed, secondo tempo

Il secondo tempo inizia con una corposa girandola di cambi, con il pallino del gioco sempre in mano alla Reggina. Si registrano i gol di Bezzon, per lui una doppietta ed una buona prestazione. Il giovane si muove bene sul fronte offensivo e crea sempre difficoltà agli avversari, poi le reti di Bellomo ed ancora Denis che si fa parare il rigore da Marino, ma poi lo supera sulla respinta. In gol anche Provazza, entrato in campo al posto proprio di Denis. Finisce 8-0 per la squadra di Aglietti.