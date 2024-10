Reggina, il resoconto di una settimana incredibile. Oggi accadrà qualcosa?

Che settimana! Verrà ricordata per lungo tempo, non solo dai Praticò, ma anche dalla stampa e la tifoseria tutta. Cinque giorni incredibili in cui è successo veramente di tutto e con una sequenza impressionante di eventi che solitamente si verificano forse nell’arco di una stagione. Andiamo per ordine:

LUNEDI 17: Scadenze federali. La società in enormi difficoltà economiche per un blocco operato sui contributi dai creditori, non è riuscita ad effettuare i pagamenti entro i termini stabiliti, andando incontro a sicura penalizzazione, da sommare a quella precedente.

MARTEDI 18: Passaggio cruciale per la vita della società, l’udienza di fallimento con l’Avvocato Grassani. Una vecchia pendenza che ha portato al pignoramento di euro 100mila presso la Lega come primo passaggio e successivamente alla istanza di fallimento richiesta dal noto professionista. Il tutto rinviato al prossimo 11 gennaio, ma con i contributi che rimangono bloccati in Lega.

MERCOLEDI 19: La FIGC ricorre contro un suo organo e più precisamente verso il TFN che in primo grado aveva dato ragione alla Reggina sul caso fideiussione Finworld. In appello viene accettato il ricorso, si torna in parità e si attende adesso una nuova convocazione che dovrà decidere eventuale penalizzazione e sanzione.

GIOVEDI 20: I giocatori, in virtù di quanto successo nei giorni precedenti e senza gli stipendi del bimestre settembre-ottobre, di comune accordo con l’Associazione Calciatori, proclamano lo stato di agitazione e minacciano di non scendere in campo con la Vibonese, nel caso in cui non fosse mutata la situazione entro il giorno successivo.

VENERDI 21: Il colpo di scena, quello più inaspettato, sorprendente, si spera risolutivo. La P&P annuncia la cessione del club, il pagamento degli stipendi ed il closing per il mese di gennaio 2019.

SABATO 22: Oggi accadrà qualcosa? Dopo una settimana così intensa ed un venerdi con il botto, adesso è caccia al nome dell’acquirente. Ieri noi di City Now Sport abbiamo parlato di una possibile società con sede nella capitale, da altre parti arrivano diverse ipotesi, una conferenza stampa da parte della proprietà potrebbe chiarire il tutto.

DOMENICA 23: La Reggina scenderà in campo contro la Vibonese. I tifosi non chiedono molto, solo di tornare alla normalità.