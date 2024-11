Reggina: l’esterno Ricci sul gol che manca, il tecnico Inzaghi ed il mercato

Il ritorno in campo da titolare, una buona prestazione in quel di Como e per due volte anche il gol sfiorato, quella marcatura che Federico Ricci cerca sin dal suo arrivo alla Reggina. Alcuni passaggi dell’intervista a Gazzetta del Sud: “Vogliamo conquistare i tre punti e invertire il trend delle ultime due giornate al Granillo. Contro Benevento e Frosinone abbiamo raccolto meno di quanto prodotto. Sarà una serata emozionante anche perchè tra le due tifoserie c’è un antico gemellaggio, incontro delicato sia per noi che per loro. Il nostro mister cura tutti i particolari, sappiamo come gioca il Bari, lui ci tiene tutti sulla corda, siamo 28 titolari”.

Il gol sfiorato a Como

“A Como sono andato molto vicino al gol, sarebbe stato fantastico sbloccarsi ma sabato sera ci riproverò se mi verrà concessa l’opportunità di scendere in campo. Con Canotto non c’è nessun dualismo, all’inizio del campionato sono partito io titolare, poi è toccata a lui. Con Gigi siamo amici e la sua continuità di rendimento è stata premiata, quando segna sono il primo ad esultare”.

Inzaghi ed il mercato