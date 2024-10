Reggina, ritorno di fiamma per un difensore. Porcino alla svolta

Ultime battute di un calciomercato per la Reggina di grande intensità. Tanti i giocatori in entrata, altrettanti in uscita e non sarebbe finita qui.

Per stessa ammissione della società, sono almeno altri due gli obiettivi per il completamento dell’organico, individuabili in un centrale di difesa mancino, necessario nel nuovo contesto tattico vista la presenza di giocatori tutti destri ed un attaccante da poter aggiungere ad una batteria che oggi conta tra quelli a disposizione solo Bianchimano, Sparacello e Tulissi, con Sciamanna ancora out e Silenzi che si sta cercando di sistemare altrove.

Ed è proprio sull’individuazione del difensore che ci sarebbe un ritorno di fiamma per Dario Polverini, classe 87, giocatore di provata esperienza, reduce dalla esperienza anomala con il Modena, fallito a campionato in corso e tornato al Pisa.

E l’altra novità potrebbe essere rappresentata dalla partenza di Porcino. Il calciatore ha fatto chiaramente sapere ai suoi procuratori di gradire ed anche fortemente Catania, ma dietro al forte pressing della Reggina proprio per Polverini, la società toscana sta cercando di convincere l’esterno reggino ad accettare di effettuare il percorso inverso quindi il trasferimento al Pisa.

Martedi è la giornata decisiva, soprattutto per Toti, il quale probabilmente, però, farà prevalere le proprie intenzioni. Questo, comunque, non dovrebbe compromettere per la società amaranto, la prosecuzione della trattativa con il Pisa per Polverini. Sempre in piedi anche l’ipotesi scambio con la Casertana Finizio-Mezavilla.