Reggina, Rivas a un passo. Strambelli verso la rescissione

Il giovane centrocampista Rivas, ex Primavera dell'Inter, è a un passo dalla Reggina mentre per Strambelli l'ipotesi che al momento prevale è quella della rescissione

Rivas in, Strambelli out. L’ultimo giorno di mercato potrebbe regalare questi due movimenti in casa della Reggina, oltre al possibile arrivo del difensore Blondett.

Il giovane centrocampista Rivas, ex Primavera dell’Inter, è a un passo dall’accasarsi con il club di Gallo mentre per Strambelli l’ipotesi che al momento prevale è quella della rescissione.

Questo quanto emerge dalla trasmissione Calciomercato di Reggina Tv in onda sulla pagina Facebook del club amaranto.