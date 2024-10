Reggina, mentre il S. Agata rinasce, il Granillo è una vergogna

“Dopo le abbondanti piogge della giornata di ieri, il campo n. 2 stamane si presenta cosi. Da ottobre 2016 la Reggina ha curato nei minimi particolari il Centro Sportivo. Sono lontani i tempi in cui la struttura appariva quasi “fantasma” dopo il periodo di inutilizzo dovuto al sequestro”.

Poche righe sulla pagina facebook della Reggina 1914, insieme ad una foto che immortala il campo numero 2 del centro sportivo S. Agata in perfette condizioni.

Un gran lavoro di recupero su terreni di gioco che dopo il lungo periodo di abbandono, tornano allo splendore di un tempo. E che si contrappongono alle ultime immagini dell’Oreste Granillo (foto scattate in occasione dell’incontro casalingo con il Rende) che oggi versa in condizioni pietose. Un manto erboso che ormai non esiste più, fasce laterali sabbiose e buche ovunque all’interno del rettangolo di gioco. La lunga sosta imposta dalla Lega di serie C, si spera possa consentire interventi migliorativi.