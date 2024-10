Reggina, Inzaghi: ‘Il patron Saladini ha salvato una società che stava per fallire’

Dopo l’importantissima vittoria della Reggina a Como, ospitata di prestigio per il tecnico amaranto Pippo Inzaghi, presente al tavolo di Fabio Caressa per Sky Calcio Club: “Se io alleno l’attacco e lui (Grosso in collegamento) la difesa siamo a posto, dovremmo allenare insieme. Il Frosinone ha la difesa meno battuta, la Reggina l’attacco migliore. L’organizzazione ti porta lontano, il singolo di qualità devi farlo rendere al meglio all’interno di una buona organizzazione. Noi non avevamo la possibilità di andare a prendere un grande attaccante ed allora si è fatto di necessità virtù. Abbiamo l’attacco migliore con Menez falso nove, alla fine si possono studiare anche soluzioni differenti. La mia più grande soddisfazione, per esempio oggi, è quella di cambiare il tridente offensivo ed avere gli stessi risultati. Dei 27 in organico credo di averne fatti giocare almeno 23-24 da titolare. Se penso a quando sono arrivato… Il merito è della proprietà, il patron Saladini ha salvato una società che stava per fallire. Adesso c’è grande entusiasmo ed anche l’accoglienza riservatami è stata straordinaria”.

L’arrivo di Fabbian

“Fabbian è un 2003 che ha fatto 5 gol da mezzala. Entra dentro l’area di rigore e si inserisce benissimo, brava la società a prenderlo, bravissimo il suo procuratore che mi ha sfinito con continue telefonate per prenderlo visto che conosceva il mio modo di giocare. Abbiamo gli esterni che amano avere campo, i centrocampisti che giocano e recuperano tanti palloni”.