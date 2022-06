Reggina: le prime dichiarazioni di Felice Saladini. Fissato l'appuntamento

Giornata di lavoro per la Smart Conference a Lamezia Terme con Felice Saladini, già presidente del Lamezia Terme e con ogni probabilità tra qualche giorno anche della Reggina.

Al termine dell'incontro l'imprenditore ha dichiarato. "Oggi siamo a Lamezia per parlare di economia circolare e sviluppo del Mezzogiorno. Lamezia è la mia città e come squadra sportiva è e rimarrà assolutamente ed indiscutibilmente la mia squadra. Domani pomeriggio sarò a Reggio Calabria per parlare di Reggina". Lo ha dichiarato Felice Saladini al Corriere della Calabria.