Reggina-Salernitana: il primo appuntamento con lo spareggio play out

Primo atto. La Primavera di mister Franceschini torna in campo sabato 20 maggio per la gara di andata dei play-out contro la Salernitana. Si giocherà alle ore 14:00 sul campo numero 3 del Centro Sportivo Sant’Agata.

Come previsto dalla formula degli spareggi per la permanenza nel campionato Primavera 2, la settimana successiva andrà in scena anche la partita di ritorno al C.S. Vincenzo Volpe di Salerno. Otterrà la permanenza la squadra che, al termine dei due incontri, avrà realizzato il maggior numero di punti. In caso di parità, si terrà conto della differenza reti nei due incontri. In caso di ulteriore parità, a ottenere la permanenza sarà la squadra meglio classificata al termine della fase a gironi.

Per la gara di sabato, l’ingresso al Centro Sportivo Sant’Agata sarà libero e consentito a partire dalle ore 13:45.