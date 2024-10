Reggina, il saluto di Bianchimano alla maglia amaranto

Andrea Bianchimano ha vissuto due stagioni intense con la maglia della Reggina. Prelevato dalla Primavera del Milan dall’allora Direttore Sportivo Gabriele Martino, il giovane attaccante classe ’96 ha vissuto, in riva allo Stretto, un biennio di importante crescita, culminato con l’acquisizione, nel gennaio sorso, del suo cartellino da parte del Perugia.

Ad attendere il bomber, nella prossima stagione, dovrebbe dunque esserci la cadetteria, a meno di una clamorosa promozione degli umbri, praticamente qualificati ai play-off di Serie B. La punta, in ogni caso, ha voluto salutare Reggio e la Reggina con un post sul proprio profilo Instagram. Ecco, nel dettaglio, quanto pubblicato:

Sono passate due stagioni.

Due stagioni entrambi difficili ma finite nel migliore dei modi con forza e sacrificio

Dal primo momento che ho indossato questa maglia HO DATO, RICEVUTO E IMPARATO … fino alla fine.

Ringrazio ogni singola persona che ha sempre creduto in me, i miei compagni, tutto lo staff e in particolar modo anche il mister che mi ha dato fin da subito la piena fiducia! Ci tenevo fino all’ultimo a salutare questa piazza importante che sarà sempre parte di me.

GRAZIE REGGIO ❤️ GRAZIE REGGINA 🇱🇻