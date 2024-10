Reggina, salvezza aritmetica già domenica se…

In attesa di conoscere quel che avverrà sul fronte societario (CLICCA QUI PER GLI ULTIMI SVILUPPI), la Reggina continua a prepararsi alla sfida interna di domenica pomeriggio, quando al Granillo arriverà l’Akragas. Il match con gli agrigentini avrà importanza capitale per la compagine guidata da Agenore Maurizi, la quale potrebbe definitivamente archiviare il discorso salvezza.

A 3 gare dal termine, infatti, il club dello Stretto ha 4 punti di vantaggio sulla Paganese terzultima, ultima squadra che, finisse oggi il campionato, accederebbe al play-out contro il Racing Fondi. Per ottenere l’aritmetica salvezza, dunque, Sciamanna e compagni dovranno chiudere la giornata numero 36 con un vantaggio di 6 punti per poter esser certi del mantenimento della categoria.

Questo, in sintesi, significa che innanzitutto la Reggina domenica deve battere l’Akragas, sperando poi in una non vittoria della Paganese, di scena al Marcello Torre contro la Sicula Leonzio. Anche se i campani pareggiassero, infatti, andrebbero a quota 33, mentre gli amaranto, superando il già retrocesso collettivo agrigentino, salirebbero a 39. Gli scontri diretti, il cui bilancio sorride al club dello Stretto, a quel punto permetterebbero ugualmente di tagliare il traguardo prefissato nella scorsa estate dalla società.

Questo il quadro completo:

REGGINA 36

FIDELIS ANDRIA 36

PAGANESE 32

FONDI 26

36^ giornata

REGGINA-AKRAGAS

ANDRIA-MATERA

PAGANESE-SICULA LEONZIO

RACING FONDI-CATANZARO

Reggina salva domenica se:

– REGGINA-AKRAGAS 1

– PAGANESE-SICULA LEONZIO X o 2