Reggina-Sambiase: come e dove vedere la partita

Impegno casalingo per la Reggina che torna al Granillo per affrontare il Sambiase. Gli amaranto puntano al successo dopo l’inaspettato pareggio sul campo dell’Akragas, ma l’avvesario è di quelli temibili e soprattutto capace di creare difficoltà, avendo nel suo percorso già battuto Siracusa e Vibonese e pareggiato contro la Scafatese. C’è la possibilità di assistere all’incontro anche per coloro che non potranno essere presenti allo stadio.

Come e dove vedere la partita

“Collegati sulla piattaforma www.playreggina1914.it, registrati e acquista la gara al costo di € 8,50. Per le gare delle stagione 2024/25, possibilità di sottoscrizione abbonamento al costo di € 80”.