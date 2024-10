Reggina: Sarao ha deciso? Su Instagram un indizio significativo

Questa mattina si segnala il forte interessamento da parte del Catania per Manuel Sarao, con le successive dichiarazioni del suo agente Giovanni Tateo che aveva definito la soluzione gradita, pur non essendo ancora stato interpellato. L’attaccante amaranto è tra i più richiesti in questa sessione di calciomercato e dopo qualche tentennamento iniziale, sembra abbia deciso di accasarsi. La scelta è caduta sembrerebbe sul Catania, almeno questo è quello che lascia intendere il centravanti, in una foto postata sul suo profilo Instagram. Il simbolo dell’ok sull’Etna…

