Reggina, Savoldi: ‘Data disponibilità. Serve senso di appartenenza’

L’anticipazione l’avevamo data noi di City Now Sport qualche giorno addietro, la prima conferma arriva proprio dal diretto interessato Gianluca Savoldi ai microfoni dei colleghi di reggioinforma.net, riguardo una sua prossima collaborazione con la Reggina, dopo i confronti durissimi tra le parti, ma anche chiarimenti avvenuti in seguito soprattutto tra l’ex attaccante amaranto ed il presidente Praticò:

“Negli ultimi tempi ho avuto il piacere di conoscere personalmente la proprietà e di condividere alcune riflessioni sul progetto Reggina. Mi ha fatto molto piacere che la Reggina dopo questa stagione voglia ripartire da figure con grande senso di appartenenza a questa maglia storica. Penso che sia la strada giusta per tornare ad essere tutti una famiglia “unita” e per programmare il futuro. Ho avuto modo di parlare di quello che è il mio percorso personale e ho dato la mia disponibilità per una collaborazione. Del resto non è mai stato un amore segreto il mio per Reggio.

Secondo me il ruolo non può prescindere da una struttura e di conseguenza bisognerebbe conoscere gli elementi del team per scegliere la funzione più congeniale. Detto questo la mia figura può circoscriversi unicamente all’area tecnica; operativo o di responsabilità ma sicuramente di competenza tecnica”.