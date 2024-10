Reggio – E’ morto Mario Monastero, stimato professionista e storico dirigente della Viola

Scomparso un grande professionista, con una straordinaria passione per la musica

E’ morto Mario Monastero, docente universitario, dottore commercialista e dirigente storico della Cestitica Piero Viola e grande appassionato di musica.

Personaggio assai stimato a Reggio Calabria per le sue grandi qualità professionali, è stato al fianco del Giudice Viola come dirigente in quella indimenticabile squadra che fece sognare i tifosi della Viola ed una città sportiva intera.

La redazione di CityNow si stringe al dolore della famiglia.