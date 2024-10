Reggina, secondo acquisto ufficiale: dall’Atalanta arriva Gatti

La Reggina inizia a prendere forma. Dopo la conferma di Bianchimano e l’acquisto di Sciamanna, ufficiale anche l’ingaggio di Riccardo Gatti.

Il club amaranto ha comunicato di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore classe ’97, che approda alla Reggina dall’Atalanta con la formula del prestito secco. Originario di Lecco, Gatti ha collezionato 64 presenze realizzando 3 reti con la maglia della “primavera” bergamasca.

Salvo sorprese, a breve arriveranno gli annunci relativi ai prestiti del laterale d’attacco della Lazio Bezziccheri, dei difensori Auriletto del Torino e Solerio dell’Avellino, oltre che del portiere Cucchietti sempre dai grananta. Si lavora anche per i centrocampisti scuola Roma Vasco e Di Livio, in questo caso però la fumata bianca non è cosi imminente.