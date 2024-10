Reggina, senti Pochesci: “Voglio battere gli amaranto davanti ai propri tifosi”

Torna, come spesso accade, a far parlare di se il tecnico della Casertana Sandro Pochesci. Dopo le dichiarazioni post Reggina-Casertana che avevano lasciato un po’ perplessi, ecco che il tecnico ex Ternana torna a tuonare in conferenza stampa, questa volta alla vigilia del match contro la Sicula Leonzio.

“Non facciamo calcoli, voglio incontrare la Reggina e batterla in casa davanti a undicimila persone. Loro sono i più forti di questi playoff? E allora li battiamo davanti i propri tifosi”.

Queste le dichiarazioni del tecnico romano, che senza dubbio infuocheranno un ipotetico match al Granillo.