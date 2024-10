Reggina: pronti per il campionato Under 19. Lo staff e la data di partenza

Al via il campionato regionale della formazione Under 19 previsto per martedi 15 ottobre.

La Reggina allenata dal tecnico Antonello Faraone, è stata inserita nel girone H insieme a Bocale Calcio Admo, Campese, Gallinese DL, Melito, Polisportiva Bovese, Pro Pellaro, Reggio Ravagnese 1960, Segato e Val Gallico.

Staff tecnico Under 19:

Team Manager: Domenico Chiaia

Allenatore: Antonello Faraone

Collaboratore Tecnico: Massimo Macrì

Preparatore Atletico: Alessandro Infortuna

Preparatore Portieri: Stefano Pergolizzi

Fisioterapista: Antonino Pezzimenti