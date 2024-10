Reggina, sfuma un altro obiettivo. Sarebbe stato un ottimo acquisto

Qualità ed esperienza. Questo il profilo cercato dal Ds Taibi per completare il centrocampo amaranto. Una serie di sondaggi, qualche trattativa avviata e la conferma dello stesso responsabile dell’area tecnica su due nomi parecchio interessanti. Il primo, però, è già sfumato, quello di Alessio Benedetti classe 90, ex Catanzaro, giocatore dai piedi buoni e che a questa Reggina avrebbe fatto sicuramente comodo.

Si è accasato al Gubbio e la notizia è diventata ufficiale nella giornata di ieri, un vero peccato.

Le alternative non mancano sul taccuino di Taibi che proverà a chiudere per un altro calciatore altrettanto interessante, Davide Petermann, di proprietà del Palermo, la scorsa stagione alla Sicula Leonzio. Anche in questo caso la concorrenza non manca.