Reggina, si punta ad un ex per rinforzare il centrocampo

Ossatura di squadra da ricostruire, soprattutto in mezzo al campo dove le pedine che si andranno a perder sono tante e tutte di un peso specifico notevole. In questa direzione si sta muovendo il coordinatore dell’area tecnica Basile e dopo l’arrivo di Giuffrida ed Armeno, per la linea mediana pare si stia pensando ad un ritorno. Secondo quanto riferisce il portale alfredopedulla.com la Reggina sarebbe sulle tracce di Ivan Castiglia.

Cosentino di nascita, classe 88, oggi contrattualmente legato alla Triestina, è cresciuto nel settore giovanile amaranto, conta 49 presenze e l’esordio nella massima serie con la maglia della Reggina nel 2006. Un suo eventuale ritorno darebbe qualità e temperamento, oltre ad essere particolarmente gradito alla piazza. Sempre secondo il portale specializzato in calciomercato, prosegue la trattativa anche per il terzino Hadziosmanovic, classe 1998, di proprietà della Sampdoria.