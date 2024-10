Reggina – Sicula Leonzio, la voce dei tifosi amaranto: “Serata da dimenticare”

di Domenico Suraci – La voce dei tifosi, degli addetti ai lavori, e di semplici appassionati con opinioni raccolte a caldo subito dopo la fine delle gare interne della Reggina.

Una serata da dimenticare per gli amaranto, che cedono nettamente in casa contro la Sicula Leonzio. Mister Maurizi dovrà immediatamente trovare le opportune soluzioni, che avevano permesso agli amaranto di conquistare i punti necessari per una classifica tranquilla. Bisogna subito, riprendere la strada giusta.

Ai microfoni di Citynow:

Filippo Latella (tifoso della Reggina) – “E’ stata una partita iniziata male, finita peggio. La Reggina ha perso la partita a livello fisico, poca preparazione atletica e poco gioco a centrocampo”.

Demetrio Marcianò (giornalista di ReggioInforma) – “Prestazione opaca della Reggina che è stata sfortunata, due traverse ed un palo hanno inciso sul risultato finale, adesso bisogna risollevare il morale”.

Gigi Catalano (tifoso della Reggina) – “Bisogna ripartire da zero, è stata una partita senza trama. Molti tifosi hanno dato colpa a Maurizi. Secondo me invece molte delle colpe le hanno i giocatori. C’è molto da lavorare”.

Alessandro D’Agostino (tifoso della Reggina) – “Ci sono state molte occasioni perse. La partita è stata affrontata male, bisogna mettere il cuore. Adesso l’unico pensiero è la salvezza”.

Antonino Sergi (giornalista tuttoreggina.com) – “Bisogna che l’approccio mentale sia diverso, troppi gli errori. Il mister dovrà cambiare e trovare le giuste chiavi per modificare questa situazione.

Matteo Occhiuto (giornalista di reggionelpallone.it) – “Oggi non c’è un raggio di sole su una squadra scesa in campo con dei giocatori poco concentrati o addirittura leziosi non sicuramente all’altezza di una partita di serie C”.

Giovanni Cimino (tuttoreggina.com) – “Una delle peggiori prestazione della Reggina degli ultimi anni, bisogna immediatamente risolvere i problemi interni alla squadra. Bisogna fare quadrato selezionando e cercando di capire quali gli elementi utili alla causa amaranto”.