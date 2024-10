Reggina, il silenzio avvolge il momento più difficile. Zeman: ‘Tifosi, stateci vicino’

di Pasquale Romano – Il suono del silenzio. Archiviato il derby di Catanzaro, la Reggina ha chiuso il ciclo di gare contro dirette avversarie tutte raggruppate nel girone infernale della lotta salvezza. Senza dubbio negativo il bilancio degli amaranto, che solo nelle ultime due gare contro Taranto e Catanzaro (peraltro in rimonta, con reti segnate in pieno recupero) è riuscita a strappare due pareggi dopo i ko con Vibonese, Siracusa e Melfi. Due punti più che preziosi, perchè proprio Taranto e Catanzaro sono le uniche due squadre in classifica dietro la Reggina. Senza le reti in zona cesarini di Coralli e Bianchimano, la formazione di Zeman sarebbe da sola, triste e disperata, all’ultimo posto.

La reazione, più nervosa ed emotiva che sul piano del gioco o del carattere, mostrata nell’ultime gare dopo essere andata sotto nel punteggio rappresenta l’appiglio con il quale presentarsi ad un dicembre che si preannuncia decisivo per le sorti amaranto. Domenica al Granillo ospite il Foggia dell’ex Sarno, rossoneri al secondo posto dietro l’altra pugliese Lecce. Un mese ricco di appuntamenti (ben sei le gare di campionato) si chiuderà sul campo del nemico prediletto, appostato sull’altra sponda dello stretto.

‘Il nostro livello è questo, non siamo una squadra schiacciasassi. Purtroppo gli errori ci sono, se no alcuni dei nostri giocatori erano alla Juventus. Ai tifosi dico di stare dalla nostra parte, stiamo cercando di dare il massimo’, le parole di Zeman rilasciate dopo l’1a1 del Ceravolo. Il tecnico boemo invita quindi il popolo amaranto a sostenere la squadra, a ritrovare quel filo diretto che aveva fatto da splendida cornice nell’ottimo avvio stagionale di Coralli e compagni. Il feeling non può che essere stimolato dai risultati, il Granillo (che pure aveva incoraggiato la squadra dopo il clamoroso 2-6 con il Matera) si è naturalmente infreddolito dopo la sequenza di ko consecutivi.

Il momento delicato coinvolge anche alla società, obbligata a diversi tipi di riflessione. La posizione di Zeman sembra essere sospesa, in bilico in attesa delle prossime gare. Il tecnico boemo gode ancora della fiducia del presidente Praticò e del d.g. Martino ma non può essere eterna. è sempre il campo l’unico giudice sovrano. Con il mercato invernale alle porte, iniziano i primi ragionamenti legati ad eventuali rinforzi. Tripicchio e Bianchimano sono usciti finalmente dal lungo letargo, si tratta di due pedine che vanno ad aiutare un reparto offensivo in evidente difficoltà.

Quanti gli interventi necessari per rinforzare l’organico e aumentare le chance di centrare la salvezza? In quali reparti concentrare gli innesti? Domande che iniziano a serpeggiare nella mente di Gabriele Martino. Intanto c’è solo il silenzio, e la necessità di ritrovare presto il sorriso.

Attraverso un video promozionale, la società invita i tifosi, ‘dodicesimo uomo in campo’, a presenziare domenica al Granillo.

