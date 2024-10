Reggina: Simone Corazza questa sera su Sky Sport

Grande inizio di stagione per l'attaccante amaranto

Otto gol in dieci gare di campionato più la rete realizzata in Coppa Italia. Un avvio di stagione esaltante per l’attaccante amaranto Simone Corazza che è bene ricordare è stato fortemente voluto dal tecnico Mimmo Toscano.

A Monopoli, oltre alla sua prima rete realizzata su calcio di rigore, è stato lui a procurarsi entrambi i penalty che hanno consegnato alla Reggina la prima vittoria esterna. Questo il comunicato apparso sulla pagina facebook amaranto:

“Questa sera alle ore 23 su @Sky Sport24 tutti i gol della serie C. Il nostro Simone Corazza inserito nella sigla Sky”