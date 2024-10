Reggina, a Siracusa finalmente il primo acuto esterno? Zeman: “Facile criticare me”

di Pasquale Romano – Speranza o sogno? Sul campo del Siracusa, la Reggina domani cercherà il primo acuto esterno di una stagione (lontano dal Granillo) da dimenticare. I numeri però sono eloquenti e impietosi: amaranto penultimi del girone C con 6 punti raccolti in trasferta, Siracusa invece che con ben 33 punti ottenuti è la terza forza casalinga del girone. “Il Siracusa è una buona squadra e lo dicono anche i risultati, ma con il massimo rispetto non è il Foggia. Un buon attacco capace di far male, ma hanno anche dei punti deboli ed è su quelli che dobbiamo incidere. Guardando le ultime partite ho notato che soprattutto gli uomini d’attacco sono pericolosi, ma ti lasciano giocare”, il pensiero di Zeman sulla formazione siciliana.

Servirà quindi una prestazione perfetta o quasi, certamente agli antipodi rispetto a quanto visto una settimana fa contro la Vibonese. La classifica impone di provare a strappare punti anche dove il pronostico è chiaramente a sfavore, due le lunghezze che al momento separano la Reggina dalla quota che permetterebbe di evitare il Purgatorio dei play-out. “Contro la Vibonese ci siamo mossi male, correndo tanto ma, appunto, male, diversamente da quanto si era fatto invece contro la Casertana. Con la Vibonese è stato sbagliato anche l’approccio. Mi hanno riferito che in questa settimana le critiche sono state verso il sottoscritto, è più facile prendersela sempre con l’allenatore”, dichiara Zeman punzecchiando i detrattori.

Mancherà lo squalificato Gianola, emergenza in difesa evitata grazie al recupero di De Vito, che giocherà nonostante un problema al polso. Il tecnico amaranto, salvo sorprese, punterà sul 3-5-2 dopo che il ritorno al 4-3-3 non aveva dato i frutti sperati. Cucinotti favorito per prendere il posto di Gianola, dubbio su Maesano e Romanò sulla corsia destra. In mezzo al campo non sono previste modifiche, Bianchimano insidia Leonetti come partnere di capitan Coralli.

PROBABILE FORMAZIONE REGGINA (5-3-2) – Sala, Maesano (Romanò), Cucinotti, De Vito, Kosnic, Porcino; Bangu, Botta, De Francesco; Leonetti (Bianchimano), Coralli. All. Zeman