Reggina-Siracusa, le indicazioni della Questura per i tifosi ospiti. Intanto la società amaranto annuncia novità

Dalla Questura di Reggio Calabria informazioni utili per i tifosi ospiti:

“Si comunica che, in occasione della gara calcistica REGGINA 1914 – SIRACUSA, che si

svolgerà domenica 9.02.2025 alle ore 14:30 presso lo stadio comunale Oreste Granillo di

Reggio Calabria, i tifosi ospiti potranno acquistare i biglietti esclusivamente per il settore

ospiti presso l’agenzia “Ortigia Viaggi” e la tabaccheria “La Pira”, site in Siracusa, esibendo

necessariamente un documento d’identità valido.

Il documento d’identità dovrà essere esibito all’ingresso dello stadio unitamente al biglietto.

La vendita sarà aperta dalle ore 08.00 del 5 febbraio fino alle ore 19:00 di sabato 8 febbraio e non

sarà possibile acquistare biglietti allo stadio“.

La breve comunicazione della Reggina

“In merito al comunicato della Questura, già pubblicato da alcuni organi di stampa, si informa che la prevendita non aprirà oggi alle 15.30 come riportato (5 febbraio dalle ore 08,00 rettifica comunicata). Avremo delle novità nel pomeriggio“.