Reggina, Solini: “Problema Granillo imbarazzante. Questo è un gruppo di qualità”

Le parole del difensore amaranto, autore del gol dell’1a1, ai microfoni di Antenna Febea: “Abbiamo reagito nel migliore dei modi al gol subito, nella ripresa in diverse occasioni avremmo potuto raddoppiare. Da 2-3 partite abbiamo trovato la quadra, questo è un gruppo importante con giovani di qualità. Sui calci piazzati ci provo sempre andando in area avversaria, oggi è andata bene, dedico il gol alla mia fidanzata. L’autogol? Nel calcio capita, Mastrippolito è stato sfortunato. Problema Granillo? Non cerchiamo alibi ma il nostro stadio è un altra cosa, è una situazione imbarazzante”.