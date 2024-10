Reggina, sorpasso Drago su tutti. Stasera l’annuncio?

La Reggina cerca il nuovo allenatore e Taibi sa bene di non poter sbagliare la scelta. Una serie di confronti per capire qual è il profilo più adatto per guidare la squadra e condurla intanto ai play off e poi cercare anche di vincerli.

Venute meno le convinzioni su Gautieri, le attenzioni si sono spostate sul duo Gallo–Drago, con quest’ultimo che nelle preferenze di Taibi ha acquisito un buon vantaggio. Assai probabile che entro questa sera possa arrivare l’annuncio, con la compagine amaranto consegnata all’ex allenatore di Crotone e Cesena.