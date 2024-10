Reggina: per la corsia sinistra un solo obiettivo. C’è Sounas nella trattativa?

Tre o forse quattro gli ultimi colpi da mettere a segno prima di poter dire che l’organico della Reggina è completo. Dopo il doppio ingresso a centrocampo firmato Faty-Folorunsho, il Ds Taibi spera prima dell’inizio della nuova stagione di aggiungere altri tasselli a disposizione del tecnico Toscano.

Difensore centrale ed esterno le priorità, per poi sferrare l’ultimo assalto all’attaccante che dovrà completare la batteria già consistente e forte del reparto offensivo, ricordando che Charpentier, per ovvi motivi, non sarà disponibile da subito.

Ed allora l’affondo è partito per Gianluca Di Chiara, da sempre obiettivo della Reggina ma inizialmente apparso irraggiungibile. Ne stanno parlando da giorni le due società e forse è arrivato il momento giusto per chiudere. Resta da capire se nella combinazione vi entrano il difensore Blondett, il quale ha dato il suo gradimento dopo una serie di rifiuti ad altre squadre e soprattutto Sounas. La Reggina lo ha messo sul mercato, di fatto la squadra veramente e fortemente interessata è il Perugia. Si attendono sviluppi a breve.