La Reggina deve completare l’organico. Tra conferme e smentite nulla è scontato

Il prossimo 5 ottobre si chiude la prima sessione di calciomercato. La Reggina con circa venti operazioni è stata certamente la società che si è mossa di più ed i movimenti in entrata ed uscita non sono stati ancora completati.

E mentre fino a qualche giorno addietro sembravano ben individuate le pedine da muovere, adesso non è più così. Le certezze arrivano da quei calciatori rientranti nella lista Over che sicuramente bisognerà mandare via per arrivare ad un massimo di diciotto. Doumbia verso la Carrarese, Blondett destinazione Perugia, poi Nielsen e Marchi, per quest’ultimo la situazione potrebbe sbloccarsi la prossima settimana.

E poi? Poi c’è una lista tra conferme e smentite che potrebbe riservare delle sorprese. La prima è arrivata nel momento in cui si è messo sul mercato Sounas. Sembrava prossima in quel momento la sua uscita ed invece il calciatore è ancora a disposizione di Mimmo Toscano. Nel pomeriggio di ieri è arrivata la notizia di una sicura cessione di Bianchi al Palermo, poi smentita dal Ds Taibi, ma secondo fonti rosanero, il centrocampista gradirebbe il trasferimento. Poi ancora Bertoncini e Gasparetto. Per il primo si è parlato più volte di elemento più ricercato sul mercato rispetto al secondo e quindi possibile partente, dalla voce sempre del Ds adesso è incedibile.

E le entrate? A conti fatti dovrebbero mancare un difensore, un esterno sinistro ed un attaccante, ma qualora venissero confermate tutte le voci circolanti su quanto scritto in precedenza, non è così scontato che gli ingressi ultimi siano solamente tre. Insomma, l’imprevedibilità del mercato è confermata ed ora pare che Taibi si stia pure divertendo a depistare, memore delle esperienze con Rami e Falcinelli.