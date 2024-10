Reggina: un altro giovane in prestito al Bocale

Il Bocale Calcio ADMO è lieto di comunicare che il calciatore Emanuele Squillaci vestirà la maglia biancorossa nella stagione 2024/2025.

Squillaci, classe 2006, è un promettente esterno offensivo che predilige la corsia destra. Eccellenti le sue doti tecniche, abile nei tempi d’inserimento e dotato di un grande intuito, possiede anche una spiccata personalità che in campo lo fa facilmente sembrare un veterano, nonostante la sua giovanissima età. Anche se le sue qualità sono prettamente offensive, non disdegna il lavoro di copertura e sacrificio per il bene della squadra.

Arriva a Bocale con la formula del prestito direttamente dalla Reggina, nel cui settore giovanile ha giocato le ultime stagioni crescendo in maniera costante e mostrando di avere ancora un enorme potenziale tutto da scoprire. Arriva in biancorosso avendo la prima chance effettiva a stretto contatto con una Prima Squadra, esperienza che gli servirà per maturare ulteriormente, lavorando quotidianamente con calciatori di grande esperienza e qualità, così come sarà ogni domenica uno step differente, trovandosi ad affrontare grandi squadre e temibili avversari. Squillaci è pronto a battagliare e dimostrare di che pasta è fatto.

A Emanuele, il Bocale Calcio ADMO dà il benvenuto e gli augura una stagione costellata di soddisfazioni e ulteriori salti di qualità!