Reggina-Sudtirol: si può arrivare a 10.000. Nuovo aggiornamento sui biglietti

Sembrava una cifra inarrivabile ed invece si è mosso moltissimo nell’ultima settimana prima con l’impennata sulla campagna abbonamenti e poi il boom con la prevendita dei biglietti. Procede a gonfie vele quest’ultima perchè in tanti vogliono esserci per la prima al Granillo della Reggina.

Il dato aggiornato al momento

Ci sarà tempo fino a qualche minuto prima dell’incontro per acquistare il biglietto, mentre in chiusura di mattinata si registra un dato molto interessante. Ad ora sono 5300 i tagliandi staccati che, ricordiamo, si vanno ad aggiungere ai 4130 tifosi che hanno sottoscritto l’abbonamento. Ancora un ultimo sforzo e si potrà toccare quota 10.000, sarebbe un qualcosa di suggestivo soprattutto per l’impatto che potranno avere i calciatori alla prima stagionale in casa. Mister Inzaghi si “dovrà” godere lo spettacolo dalla tribuna, visto il turno di squalifica inflittogli dal Giudice Sportivo.