Reggina, Taibi: "Aglietti con gli occhi lucidi, ha detto subito 'Si' "

Aglietti ufficialmente tecnico della Reggina, ritorno in amaranto per l'ex bomber. Lo stesso percorso (prima da calciatore, poi da dirigente) del direttore sportivo Massimo Taibi, bravo a 'strapparlo' dalla corte della Spal e riportarlo in riva allo Stretto.

Nel corso della trasmissione 'Passione Amaranto', condotta da Michele Favano, Taibi ha raccontato i dettagli della trattativa che ha riportato Aglietti alla Reggina.

"Se avessi saputo prima che avrebbe scatenato questo entusiasmo nei tifosi, lo avrei chiamato prima (ride, ndr). Parla chiaro il curriculum per Aglietti, per me è da tempo un pallino, lo avrei voluto prendere al Modena. Quando ci ho parlato aveva gli occhi lucidi, mi ha detto che aspettava da tanti anni questa occasione.

Quando ho capito che non sarebbe proseguita l'avventura con Baroni, sono andato deciso su Aglietti anche se non avevo il numero, ho contattato il suo procuratore. Ho trovato entusiasmo in Aglietti, qualcosa di straordinario nella sua voglia di tornare così fortemente alla Reggina. Quando si parla di venire in questa società, gli interlocutori devono correre. Se no possono stare a casa".