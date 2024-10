Reggina, Taibi: ‘Tappiamoci le orecchie e lavoriamo. Dispiaciuto per tifosi e presidente’

Come spesso accaduto in questi anni, nei momenti di rande difficoltà è il Ds Taibi a metterci la faccia e presentarsi davanti ai cronisti. La sua disamina del momento:

“Il secondo tempo abbiamo mollato e la Reggina non se lo può permettere, mi dispiace per i tifosi per il presidente Gallo. Il morale dopo due sconfitte non è al massimo, per fortuna c’è la sosta. Adesso tappiamoci le orecchie, lavoriamo, lavoriamo ed usciamo da questo momento”.

Si prendono troppi gol evitabili, siamo tutti amareggiati, anzi incazzati”.