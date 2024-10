Reggina, Taibi ha già individuato i primi quattro rinforzi. Nel frattempo…

Tempo di mercato, tempo di discorsi che si avviano per trasformarsi in trattative. E’ attivissimo il nuovo Ds della Reggina Massimo Taibi che, nell’intervista rilasciata a City Now Sport nella giornata di ieri, ha parlato di questione allenatore che si chiuderà nella giornata di oggi.

Nel frattempo, l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà sul proprio sito alfredopedulla.com parla di una serie di calciatori già individuati per la prossima stagione:

“La Reggina sta programmando il futuro, presto arriverà l’annuncio di Cevoli nuovo allenatore. Ma ci sono alcune novità significative: accordo vicino con il centrocampista nigeriano Wilfred Osuji, classe 1990, ex Modena, nell’ultima stagione in serie D con la Varesina. Molto bene avviate due trattative con il Sassuolo per il centrocampista centrale Simone Franchini, classe 1998, e per l’attaccante esterno Giacomo Zecca, classe 1997. Attesa una risposta dal terzino svincolato Sepe”.

Nel frattempo e dopo un pò di resistenza è pronta a risolversi la questione Cevoli-Renate, mentre nella giornata di domani l’incontro risolutivo con Belardi.