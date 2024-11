Reggina: le preoccupazioni di Taibi, il suo rapporto con Inzaghi e l’appello ai tifosi

Nella lunga intervista rilasciata a Gazzetta del Sud, con una parte riportata in altra pagina di giornale, il Ds Taibi ha anche parlato del prossimo avversario, il Cittadella, da sempre ostico e avversario scorbutico, poi un appello ai tifosi e all’importanza del loro sostegno.

“Del Cittadella temo tutto, ci sarà da stare attenti. E’ una squadra ben organizzata ed io sono un grande estimatore del Ds Marchetti che, nonostante le poche risorse, ogni anno riesce a fare un ottimo lavoro. Ogni estate non vengono mai menzionati, ma riescono sempre a raggiungere i play off, per noi è stato sempre un avversario indigesto soprattutto quando lo abbiamo affrontato al Granillo . Abbiamo bisogno del calore dei nostri tifosi e per questo faccio un appello: sabato mi aspetto gli spalti gremiti , contro Sudtirol e Pisa i nostri sostenitori sono stati fantastici, a Pisa erano più di cinquecento e sono stati commoventi”.

Prudenza e l’appello ai tifosi

“Nessuna euforia, io come Inzaghi non guardo la classifica, l’obiettivo rimane quello di disputare un buon campionato. Sappiamo da dove siamo partiti, i problemi erano molteplici, fino a due mesi e mezzo fa era in forte discussione anche l’iscrizione al campionato. Non abbiamo fatto praticamente il ritiro, ma qui è venuta fuori la bravura di Inzaghi che è riuscito a dare le giuste motivazioni al gruppo. Pippo è un grande con lui ho un rapporto fraterno, mi chiama anche trenta volte al giorno. Se siamo in testa alla classifica è anche merito del suo staff, ma mettiamo in conto che arriveranno anche le giornate negative”.