Reggina, Taibi e Maurizi potrebbero non incontrarsi, ecco perchè

Ci siamo quasi, anche se rispetto a quello che era stato stabilito in precedenza, si potrebbe verificare un cambio di programma.

Proviamo allora a mettere un po’ di ordine alla vicenda. La Reggina si avvia verso la conclusione della stagione e con la salvezza quasi in tasca, comunica a mister Maurizi che, per una serie di condizioni che si sono verificate durante il corso della stagione e per il deterioramento di un rapporto mai idilliaco con la tifoseria, le strade si sarebbero divise, per il bene di entrambi.

E nonostante un rapporto contrattuale in scadenza il 30 giugno 2019, per la stima reciproca e l’amicizia profonda nata in questo percorso, una stretta di mano ne avrebbe sancito l’interruzione.

Poi l’imprevisto, quelle dichiarazioni del nuovo DS Taibi che, non ancora ufficializzato, ha parlato di una idea di calcio diversa e profili già individuati per la prossima stagione, considerazioni che Maurizi, nonostante avesse ben chiaro il proprio destino, non ha gradito.

Questo probabilmente non cambierà quella che comunque è già una decisione e cioè che il tecnico romano non sarà il prossimo allenatore della Reggina, ma aggiunge necessariamente un altro passaggio non programmato. L’incontro tra i massimi vertici della dirigenza amaranto e lo stesso Maurizi. I primi cercheranno di riportare la situazione alla normalità andando a fornire le dovute spiegazioni riguardo quel discusso intervento, l’allenatore di Colleferro manifesterà il proprio disappunto.

Fermo restando che opporre resistenza ad una decisione già presa non avrebbe più molto senso, immaginare, però, che la rescissione non sia immediata è possibile. Maurizi, al quale come già detto la società ha prospettato l’idea di un calcio diverso, sa bene che anche dal punto di vista ambientale la situazione per lui sarebbe parecchio complicata ed i cori che gli sono stati rivolti anche dopo la salvezza acquisita, ne sono la testimonianza.

Il fatto nuovo è che quell’incontro tra Maurizi ed il DS Taibi potrebbe non avvenire e quindi la vicenda andrebbe a concludersi con il confronto tra il tecnico e la società.

