Reggina: Taibi, tutto sul mercato. Gli obiettivi ed i giocatori che restano

Lunga intervista quella rilasciata dal Ds Taibi a Gazzetta del Sud. Calciomercato, entrate e uscite, obiettivi: “Bisogna lavorare con serenità e senza farsi prendere dall’ansie e vista l’attività piena di tutti i campionati, è come se fossimo a maggio, sarà stravolta anche la preparazione atletica.

Per le uscite h già parlato con alcuni procuratori, soprattutto con quelli che hanno giocato poco e poi ci sono alcuni sui quali stiamo riflettendo, ma per favore non chiedetemi i nomi, sarebbe irrispettoso. Ripeto, non ci fosse la regola degli Over ne avremmo tenuti almeno venti, le scelte saranno dolorose ma dovrò fare l’interesse del club.

A centrocampo Sounas sicuramente non ci lascerà, faccio qualche nome ma non è detto che non ce ne siano altri. Per esempio in difesa sicuramente sarà dei nostri Loiacono, in attacco Denis. Sono quindi i calciatori confermati. Per quelli in entrata con Crisetig siamo molto avanti, con Charpentier aspettiamo che chiuda l’operazione un club di serie A (Genoa), mentre per Hall si può fare, ma solo alle mie condizioni, ormai per venire a Reggio farebbero la fila.

Asencio resta in agenda, è di dominio pubblico che abbiamo manifestato il nostro interesse nell’incontro avuto con Mino Raiola, vedremo quello che accadrà più avanti.

Donnarumma piace molto alla Reggina, dopo i play off ne riparleremo, fermo restando che seguo altri calciatori in quel ruolo. Carnesecchi è già pronto per la B.