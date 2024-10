Reggina, Taibi: ‘Ci sono almeno dieci squadre davanti a noi’

Una lunga intervista quella del Ds Taibi a Gazzetta del Sud. Tra le tante risposte date al cronista, anche quella riguardante gli obiettivi della società e la mancanza di pubblico:

“Ci sono almeno dieci società davanti a noi, l’obiettivo sarà quello di occupare la parte sinistra della classifica, punteremo a dare fastidio alle big. Con l’assenza di pubblico la società ha avuto perdite pesanti per la mancanza di incassi. Se contro la Spal ci fossero stati i nostri tifosi non avremmo perso quella partita, ne sono sicuro. Spero arrivi presto il vaccino, non si può andare avanti così, vorrei rivedere piena la curva più bella del mondo”.