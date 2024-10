Reggina: gli obiettivi dichiarati da Taibi. Poi Menez, Denis e la Curva Sud

La prima sconfitta stagionale maturata in casa contro la Spal, ma anche la consapevolezza di un altra gara in cui la squadra di mister Toscano avrebbe meritato di raccogliere molto di più. Ne parla il Ds Taibi a Gazzetta del Sud:

La forza dell’Empoli e l’attacco con tanti infortuni

“Dobbiamo essere consapevoli della nostra forza. Con l’Empoli non sarà semplice, è in testa alla classifica, ma proveremo a metterli in difficoltà. Loro sono stati costruiti per vincere. In attacco cercheremo di aggiustare la mira, purtroppo alcuni calciatori sono stati costretti allo stop per infortuni. Mi riferisco a Charpentier, Vasic ed anche Lafferty. Dopo la sosta contiamo di avere l’intero organico a disposizione, fermo restando che negli ultimi sedici metri dobbiamo essere più cinici”. Leggi anche

L’obiettivo stagionale, il covid, la Curva Sud

“Ci sono almeno dieci società davanti a noi, l’obiettivo sarà quello di occupare la parte sinistra della classifica, punteremo a dare fastidio alle big. Con l’assenza di pubblico la società ha avuto perdite pesanti per la mancanza di incassi. Se contro la Spal ci fossero stati i nostri tifosi non avremmo perso quella partita, ne sono sicuro. Spero arrivi presto il vaccino, non si può andare avanti così, vorrei rivedere piena la curva più bella del mondo”.

Menez, Denis e l’inserimento dei nuovi