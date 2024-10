Reggina: bellissime le parole di Colantuono a sostegno di Denis

Attestati di stima e sostegno per il bomber amaranto German Denis. Dopo aver sbagliato il secondo calcio di rigore ed ancora digiuno dopo sei giornate, arrivano le considerazioni del suo ex tecnico Stefano Colantuono su Gazzetta del Sud:

“Fa un certo effetto vedere un calciatore che ha segnato più di 200 gol in carriera, presentarsi in sala stampa con l’aria affrante e scusarsi per avere sbagliato un calcio di rigore. E’ l’ennesima dimostrazione di serietà e attaccamento da parte di un ragazzo straordinario.

Di sicuro la gente di Reggio gli sarà entrata nel cuore, ma la sua presenza ed il suo dispiacere in sala stampa non mi sorprendono, lo conosco bene. Stiamo parlando di un giocatore che ancora riesce a fare la differenza”.

I tifosi della Reggina lo aiuteranno a sbloccarsi

“La piazza di Reggio sono sicuro lo aiuterà a sbloccarsi presto. Anche con me all’Atalanta sbagliò due calci di rigore. Una pacca sulla spalla, un sorriso, invitandolo a non preoccuparsi, sono certo che Toscano abbia fatto la stessa cosa. Denis è un trascinatore, un esempio per i giovani, gli mando un abbraccio da fratello maggiore”.