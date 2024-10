Reggina: la sostituzione di Menez potrebbe non essere così scontata

La Reggina per la seconda volta senza il francese Menez, dopo l’assenza forzata causata dal risentimento muscolare in occasione della trasferta sul campo del Pordenone.

Fuori Menez, assenza pesante

Non ha certamente problemi sul piano numerico mister Toscano, ma l’assenza del giocatore francese peserà comunque sull’economica del gioco amaranto. Ovviamente il Menez visto soprattutto nelle prime due giornate di campionato, meno quello dei venti minuti iniziali contro la Spal. Perchè espulsione a parte ed anche immeritata, il suo inizio non era stato brillante per qualità di gioco ed atteggiamento.

La preparazione per la sfida all’Empoli

Si sta per completare la settimana di allenamenti in preparazione alla sfida di Empoli. Reggina contro una delle compagini più forti di questo campionato che, al pari degli amaranto, ha conosciuto la prima sconfitta stagionale nell’ultimo week end, con la differenza di sei punti in più già conquistati e la vetta della classifica seppur in condominio con altre.

Leggi anche

Non solo Lafferty per l’attacco amaranto

Chi verrà scelto per sostituire Menez? A Pordenone è toccato a Lafferty, quindi la scelta di due centravanti con Denis per caratteristiche di maggiore movimento ed il nord irlandese a fare da riferimento in attacco. Ma il tecnico Toscano potrebbe pensare ad una soluzione diversa, lasciando invariato il sistema di gioco e le caratteristiche degli interpreti. Per questo, con il prezioso recupero di Rivas, si potrebbe pensare ad un inserimento del giovane promettente di proprietà dell’Inter al fianco proprio di Denis e sempre con Bellomo alle spalle. Al momento solo ipotesi.