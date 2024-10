Reggina: il ds Taibi parla del Genoa, di Santander e delle ambizioni amaranto

C’è grande attesa per la sfida di lunedi sera tra la Reggina ed il Genoa. Su Gazzetta del Sud il Ds Taibi presenta il match, poi parla anche di Santander e mister Inzaghi: “Affrontiamo una delle squadre più forti del campionato come lo sono anche Cagliari e Parma. E’ complicato fare un pronostico, ma spero che i nostri avversari non siano al cento per cento. Cercheremo comunque di ripetere la prova di Cagliari, ci stiamo preparando bene e non vediamo l’ora di scendere in campo. Santander? Ha avuto un problema muscolare ma rimane per noi un calciatore importante. Si era ripreso tant’è che ha giocato uno spezzone di gara a Modena, disimpegnandosi anche bene. A prescindere da tutto, la nostra è una rosa ampia che ci fa rimanere ottimisti“.

