Reggina, Taibi vuole Cucchietti. L’alternativa è sempre al Torino?

Nessuno meglio di Taibi potrà fare attente valutazioni riguardo il ruolo del portiere. Il DS amaranto sta cercando di fare anche l’impossibile per convincere il Torino e l’estremo difensore Cucchietti a continuare l’avventura in riva allo stretto.

Non sarà impresa semplice perché dopo lo straordinario campionato in maglia amaranto, da un parte ci sono le richieste di diversi club e dall’altra le ambizioni del giovane portiere che spera di poter disputare un campionato di categoria superiore.

Ed allora, qualora non si dovesse concludere nel migliore dei modi la discussione tra la Reggina ed il Torino per Cucchietti, ci si rivolgerà sempre alla società granata per sondare il terreno su un altro prospetto di particolare interesse come il giovane Andrea Zaccagno, 21 anni fra due giorni, ultima stagione con la maglia della Pistoiese. Lo scrive il quotidiano Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna, ma per il momento sarebbe solo una idea.

A dimostrazione delle qualità che l’estremo difensore possiede, c’è un percorso fatto di presenze in tutte le nazionali di categoria dall’Under 15 fino all’Under20, con quest’ultima 13 presenze.