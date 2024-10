Reggina, Taibi vuole Sforzini a tutti i costi e non solo…

La notizia viene battuta dal sito specializzato in calciomercato alfredopedulla.com nella tarda serata di ieri ed è di quelle che possono davvero scaldare gli animi dei tifosi.

Massimo Taibi starebbe puntando su un vecchio pallino che anni addietro la Reggina cercò perchè fortemente desiderato dall’allora tecnico Gianluca Atzori.

Tutti gli sforzi per consegnare a mister Cevoli un grande attaccante si starebbero concentrando su Ferdinando Sforzini è lui il grande obiettivo per l’attacco della Reggina. I contatti tra le parti sono continui e dopo una straordinaria carriera e tanti gol soprattutto in serie B, il possente attaccante sarebbe disponibile al trasferimento. Ultima esperienza alla Viterbese con un importante infortunio subìto, compirà 34 anni a dicembre.

Vuole mantenere la promessa fatta il Ds cercando di portare in riva allo stretto un attaccante di esperienza e che in carriera ha sempre fatto gol. Potrebbe non essere l’unico grande colpo.