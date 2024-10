Reggina-Ternana: tante conferme ed un ritorno. La probabile formazione amaranto

Dopo il pareggio nel primo big match della giornata tra Monopoli e Bari, la Reggina proverà ad approfittarne per allungare ulteriormente il passo da chi insegue. Di fronte, però, la Ternana, altra formazione che sta battagliando per un posto al sole e che, probabilmente, a Reggio Calabria si gioca le ultime opportunità di avvicinamento alla vetta. Incontro delicato e dalle grandi difficoltà per entrambe. Mister Toscano, nonostante una serie di recuperi soprattutto sulle corsie esterne, dovrebbe confermare l’undici visto nelle ultime settimane con la novità rappresentata dal ritorno tra i titolari di Simone Corazza. Questo il possibile schieramento:

REGGINA: Guarna, Loiacono, Gasparetto, Rossi; Blondett, Bianchi, De Rose, Liotti; Bellomo; Corazza, Denis. All. Toscano

Leggi anche