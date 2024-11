Reggina, il tecnico Inzaghi: ‘Santander in dubbio, giocherà Gori’

Seconda partita consecutiva in casa della Reggina. Dopo la batuta d’arresto contro la Spal, la squadra di Inzaghi cerca immediato riscatto nel match con la Ternana. Presentazione dell’incontro come sempre affidata al tecnico amaranto: “La squadra sta bene, si è allenata bene, la sconfitta con la Spal è stata assorbita soprattutto in virtù dello sviluppo del match. Ho rivisto la partita e ripeto quanto già detto, nulla da rimproverare. Qualche problemino in settimana lo abbiamo avuto ma tutti risolti, l’unico è Santander sul quale c’è qualche dubbio e domani decideremo. E’ chiaro l’intento della Ternana, se manda via Lucarelli da quarto in classifica e prende Andreazzoli che è un top ha degli obiettivi importanti. Giocherà Gori e non ci sono dubbi, se lo merita, speriamo di portare Santander almeno in panchina. Perchè Ricci? A Como è stato il migliore in campo e poi non è stato riproposto e comunque o lui o Canotto, Cicerelli non fa differenza. Cambiare il modulo tattico? Durante la partita può essere ma modificare per esempio il centrocampo è una follia visto che fino ad oggi è stata la nostra fortuna. Il Calciomercato? E’ stato chiarissimo il nostro Ds Taibi, non abbiamo assili e ringrazio questo gruppo e la società per quello che è stato fatto. Sono orgoglioso di essere il loro allenatore. Mi piacerebbe vedere tanta gente allo stadio perchè questa squadra se lo merita. Contini? Non ci sono gerarchie, chi merita il posto gioca, così come è sempre stato. Bouah ha fatto bene e si è allenato benissimo, si esterno basso, si quinto di centrocampo, no esterno d’attacco”.