Reggina-Ternana: il punto di vista del tecnico Mimmo Toscano, doppio ex

Una intervista rilasciata al Corriere dell’Umbria, e ripresa da tuttoB, con mister Toscano, reggino purosangue, ancora sotto contratto con la società amaranto e doppio ex. Con Reggina e Ternana ha conquistato una promozione in serie B e le due compagini domenica saranno di fronte al Granillo:

Leggi anche

Mister Toscano su Reggina-Ternana

“Attendo con impazienza questa partita, ma non chiedetemi un pronostico poiché non sono in grado di sbilanciarmi sul risultato di un match che si preannuncia tanto equilibrato quanto tirato sul piano agonistico. In un contesto del genere, e su un campo che mi auguro migliorato rispetto a quello in pessime condizioni di domenica scorsa, potrebbero risultare decisivi gli episodi, per definizione non pronosticabili…”.