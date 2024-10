Pordenone, Tesser: ‘Reggina con calciatori di fama internazionale’

Mister Tesser conosce bene il campionato di serie B e le insidie che nasconde. Conosce bene il valore dei calciatori e quello di squadra, per questo motivo invita i suoi alla massima attenzione nel match da giocare contro la Reggina: “E’ vero è una neo promossa ma con calciatori di fama mondiale come Denis e Menez. Giocano sempre in maniera propositiva, fanno la partita in casa e fuori, se noi riusciamo a mettere in campo le nostre armi possiamo fare noi la gara.

Menez non è l’unico pericolo, loro giocano di squadra e la massima attenzione va su tutti non solo su di lui“.